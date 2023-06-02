Сохранение ключевой ставки может стать самым долгим в истории России

«Падение инфляции в предыдущие месяцы было вызвано эффектом очень высокой базы показателя прошлого года. К началу лета макроиндикатор снизился до минимумов с февраля 2020 года, к 2,3%. Но этот по сути технический эффект уже реализован, и ценовое дно, скорее всего, достигнуто. То есть ожидается ускорение роста цен, и годовая инфляция может приблизиться к 6%. Тем самым у ЦБ сейчас нет аргументов для смягчения денежно-кредитной политики, а значит, как минимум, ключевая ставка останется на уровне 7,5%», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер.