Палата представителей США одобрила законопроект о повышении госдолга

Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Об этом сообщает телеканал CNN.

За высказались 314 конгрессменов (149 республиканцев и 165 демократов), против проголосовали 117 (71 республиканец и 46 демократов). Для одобрения законопроекта хватило бы 250 голосов за.

После одобрения палаты представителей законопроект отправится на рассмотрение в сенат. В случае положительного исхода документ подпишет президент Джо Байден.