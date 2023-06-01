Жители Чукотки пожаловались губернатору на покупку яиц по паспорту

«Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности. Наш приоритет – больше продуктов производить здесь у нас, на Чукотке», — пояснил Кузнецов.