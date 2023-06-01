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Киев не будет продлевать соглашение о транзите газа с РФ после 2024 года

Бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил в эфире телеканала ORF со ссылкой на украинского министра энергетики Германом Галущенко, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года.

В ЕС заявили об отказе Киева продлевать соглашение о транзите газа с РФ
© РИА Новости

«Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения? Он сказал однозначное «нет», — отметил Ройс.

Ранее ТАСС сообщало, что «Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,3 млн кубометров по данным на 28 мая.

26 мая уровень подачи топлива для Европы через «Суджу» составлял 40,7 млн кубометров. При этом заявка через газоизмерительную станцию «Сохрановка» была отклонена.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов.

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