В ЕС заявили об отказе Киева продлевать соглашение о транзите газа с РФ

Бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил в эфире телеканала ORF со ссылкой на украинского министра энергетики Германом Галущенко, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года.

«Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения? Он сказал однозначное «нет», — отметил Ройс.

Ранее ТАСС сообщало, что «Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,3 млн кубометров по данным на 28 мая.

26 мая уровень подачи топлива для Европы через «Суджу» составлял 40,7 млн кубометров. При этом заявка через газоизмерительную станцию «Сохрановка» была отклонена.