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Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка

Закон о введении в России госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка был принят Госдумой во втором и третьем чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка
© globallookpress.com

Документом устанавливаются правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривается специализированный госконтроль в данной сфере.

Меры приняты для того, чтобы сократить объемы нелегального выпуска и оборота такой продукции и сырья для нее.

В пояснительной записке говорится, что налаженную систему госрегулирования и контроля алкогольного рынка взяли в качестве модели регулирования табачного рынка.

К лицензируемым видам деятельности отнесли производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка этой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли. Лицензия будет требоваться с 1 марта 2024 года.

Кроме того, власти предусмотрели обязательную консервацию оборудования, которое не используется. Мера вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Учет объемов производства и оборота такой продукции будут вести с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров.

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