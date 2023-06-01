Зеленский призвал главу ЕК снять ограничения на украинское зерно

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, - разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Также ЕК обещала фермерам этих стран €100 млн помощи из бюджета ЕС. ЕК прибегла к этой мере после того, как эти страны в одностороннем порядке решили запретить импорт агропродукции с Украины из-за затоваривания своих рынков, в результате чего местные фермы оказались на грани разорения. Для Еврокомиссии, которая является регулятором единого рынка ЕС, принципиально важно, чтобы любые меры по регулированию этого рынка или его сегментов исходили только от Брюсселя. В противном случае это подрывает полномочия ЕК и создает опасный прецедент.