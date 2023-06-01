Фарерские острова ограничат доступ в порты для российских судов

Фарерские острова (автономия в составе Дании) ограничат доступ для российских судов, которые могут швартоваться и перегружать свой улов в фарерских портах. Об этом сообщает Kringvarp Føroya.

По данным издания, за последнее время российские суда погрузили около 400 тысяч тонн груза в портах Фарерских островов, а улов россиян в местных водах составил сто тысяч тонн.

Из-за ограничений, которые будут введены, российским судам разрешат «переваливать только то, что разрешено к вылову в соответствии с соглашением о правах на рыбный промысел».

Это означает, что перевалка на Фарерских островах сократится до одной четверти, подчеркивает Kringvarp Føroya.

Кроме того, правительство Фарерских островов запретит ремонтировать российские корабли в местных портах, «за исключением случаев крайней необходимости», сообщает «Датское радио».

К сентябрю власти островов решат, будет ли продлено ли рыболовное соглашение с Россией.

Соглашение о рыболовстве действует с 1977 года и постоянное продлевается (следующий крайний срок - 31 января 2023 года). В его рамках Россия дает Фарерским островам квоту на вылов трески в Баренцевом море, а российские суда могут ловить путассу в фарерских водах и переваливать улов в фарерских портах.

«Датское радио» ранее рассказало, что отказ от соглашения поставил бы под угрозу бизнес жителей Фарерских островов.