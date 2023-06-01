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Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году

Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей. Об этом свидетельствует доклад Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2022 году.

Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году
© РИА Новости

«Суммарный экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1,6 триллион рублей», — говорится в тексте.

Отмечается, что в данную сумму вошли прямые медицинские расходы (медобслуживание в течение заболевания) и непрямые потери экономики (потеря рабочего времени из-за выбывания из трудовых отношений пациента, находящегося на лечении, и летального исхода пациентов трудоспособного возраста).

С начала пандемии COVID-19 в РФ на сегодняшний день было выявлено почти 23 миллиона случаев. Умерло — почти 400 тысяч человек.

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