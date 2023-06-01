Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,5 млн баррелей и на 26 мая 2023 года составили 459,7 млн баррелей, говорится в сообщении Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 2% ниже среднего за последние пять лет показателя, характерного для этого времени года.