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Шпак: компании РФ смогут удовлетворить спрос на чипы к концу 2024 года

Компании «Микрон» и «НМ-Тех» смогут удовлетворить весь внутренний спрос на чипы, необходимые в банковских картах, к концу 2024 года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, передает ТАСС.

Шпак: компании РФ смогут удовлетворить спрос на чипы к концу 2024 года
© ТАСС

«Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на банковские карты внутри страны внутренним производством мы сможем обеспечить к концу 2024 года силами местных производителей, "Микрона" и "НМ-Теха"», — приводятся в материале его слова.

Шпак отметил, что на данный момент «Микрон» выполняет взятые на себя обязательства по отношению к производителям банковских карт РФ в полном объеме.

Также он прокомментировал ситуацию с производством чипов для биометрических загранпаспортов. По словам Шпака, сложности, возникшие с их поставками в феврале, устранены.

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