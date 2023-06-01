Шпак: компании РФ смогут удовлетворить спрос на чипы к концу 2024 года

Компании «Микрон» и «НМ-Тех» смогут удовлетворить весь внутренний спрос на чипы, необходимые в банковских картах, к концу 2024 года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, передает ТАСС.

«Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на банковские карты внутри страны внутренним производством мы сможем обеспечить к концу 2024 года силами местных производителей, "Микрона" и "НМ-Теха"», — приводятся в материале его слова.

Шпак отметил, что на данный момент «Микрон» выполняет взятые на себя обязательства по отношению к производителям банковских карт РФ в полном объеме.