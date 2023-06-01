ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выдвинула сторонам «продуктовой сделки» практические предложения на стратегическом и операционном уровнях, потому что РФ ввела ограничения на регистрацию судов в порту Южный. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Дюжаррика, ранее Москва проинформировала Совместный координационный центр о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный до тех пор пока не будет восстановлен экспорт российского аммиака.

Он отметил, что в мае порты Украины покинули 33 судна, что вполовину меньше, чем в апреле. Кроме того из порта «Южный» вышло всего три корабля.

«Экспорт в мае достиг 1,3 миллиона тонн зерна и других продуктов, что составляет менее половины от объемов, экспортировавшихся в предыдущие месяцы», — добавил официальный представитель генсека ООН.