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ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выдвинула сторонам «продуктовой сделки» практические предложения на стратегическом и операционном уровнях, потому что РФ ввела ограничения на регистрацию судов в порту Южный. Об этом сообщает «РИА Новости».

ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке
© РИА Новости

По словам Дюжаррика, ранее Москва проинформировала Совместный координационный центр о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный до тех пор пока не будет восстановлен экспорт российского аммиака.

Он отметил, что в мае порты Украины покинули 33 судна, что вполовину меньше, чем в апреле. Кроме того из порта «Южный» вышло всего три корабля.

«Экспорт в мае достиг 1,3 миллиона тонн зерна и других продуктов, что составляет менее половины от объемов, экспортировавшихся в предыдущие месяцы», — добавил официальный представитель генсека ООН.

Также Дюжаррик указал на сокращение с 24 мая числа инспекционных групп в СКЦ с трех до двух, что вместе с ограниченной регистрацией сказалось на снижении среднего числа ежедневных инспекций до трех. Он назвал это «очень серьезной ситуацией», в связи с чем ООН «выдвинула всем сторонам сделки практические предложения на стратегическом и операционном уровне».

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