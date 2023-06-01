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В ОПЕК подчеркнули важность наращивания нефтеперерабатывающих мощностей

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис заявил, что для поддержания спроса на нефтепродукты важно наращивать мощности нефтепереработки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ОПЕК подчеркнули важность наращивания нефтеперерабатывающих мощностей
© РИА Новости

Такое заявление Хайтам аль-Гаис сделал во время технического совещания стран-участниц Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.

«Генеральный секретарь ОПЕК <...> подчеркнул важность укрепления нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты», – сказано в сообщении.

Генсек ОПЕК также отдельно отметил «исключительные усилия», которые оказывают в вопросе расширения нефтеперерабатывающей мощности Кувейт, Нигерия и Саудовская Аравия. Кроме того, Хайтам аль-Гаис выделил важность технических переговоров между странами-участницами Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.

Ранее ОПЕК+ запретила журналистам Reuters, Bloomberg и WSJ посещение своей штаб-квартиры.

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