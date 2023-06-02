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Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС в августе

Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе текущего года. Об этом сообщило агентство Дилму Роуссефф.

Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС в августе
© Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Глава НБР сообщила министру экономики (Аргентины) Серхио Массе, что совет директоров организации разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение на следующем собрании», — сказано в статье.

Предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в начале августа в Южной Африке.

Решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития приняли в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. Главной задачей института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС.

В конце мая президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил о желании страны вступить в БРИКС. Политик подчеркнул, что БРИКС сформирована из «пяти могущественных стран и теперь трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, (именно) мира, кооперации».

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