Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС в августе

Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе текущего года. Об этом сообщило агентство Дилму Роуссефф.

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«Глава НБР сообщила министру экономики (Аргентины) Серхио Массе, что совет директоров организации разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение на следующем собрании», — сказано в статье.

Предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в начале августа в Южной Африке.

Решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития приняли в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. Главной задачей института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС.