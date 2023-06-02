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Сенат США одобрил повышение потолка госдолга

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране, следует из онлайн-трансляции заседания на YouTube.

Сенат США одобрил повышение потолка госдолга
© EPA/ТАСС

Документ поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, против выступили 36 сенаторов.

«Законопроект одобрен», — заявил председатель слушаний.

1 июня законопроект о повышении потолка госдолга приняла Палата представителей США. Теперь документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что членам Демократической партии в Палате представителей Конгресса дали указания по поддержке сделки президента США Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по госдолгу.

28 мая президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.

В апреле Кевин Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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