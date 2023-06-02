Сенат США одобрил повышение потолка госдолга
Сенат Конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране, следует из онлайн-трансляции заседания на YouTube.
Документ поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, против выступили 36 сенаторов.
«Законопроект одобрен», — заявил председатель слушаний.
1 июня законопроект о повышении потолка госдолга приняла Палата представителей США. Теперь документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.
Ранее сообщалось, что членам Демократической партии в Палате представителей Конгресса дали указания по поддержке сделки президента США Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по госдолгу.
28 мая президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.
В апреле Кевин Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.