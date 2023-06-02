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Предложены схемы замены доллара во внешних расчетах России

Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБа сообщили о наличии возможности заменить токсичные для России доллары и евро в международных расчетах. Они указали на то, что на рынке есть целый ряд альтернативных моделей, среди которых криптовалюты, наднациональная единица, цифровой «золотой рубль», передает РБК.

Отмечается, что в текущих условиях Россией уже применяются альтернативные доллару и евро модели расчетов. Самые распространенные - расчеты в рублях и юанях, говорится в публикации.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Эксперты называют угрозу вторичных санкций по отношению к контрагентам одним из основных рисков рублевых платежей.

Также подчеркивается, что из-за использования юаня экономическая зависимость страны от Китая увеличится. Кроме того, такой подход несет валютные риски в связи с высокой зарегулированностью валюты КНР.

Также экономисты оценили расширение расчетов в дирхамах ОАЭ и индийских рупиях. Фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США они назвали преимуществом дирхама.

При этом, как отмечается, в ОАЭ отсутствуют филиалы российских банков, а платежные системы двух стран не сопряжены.

Эксперты рассмотрели также криптовалюты и токены в качестве альтернативной модели. Отмечается, что данный способ не подходит в качестве системного решения по международным расчетам, однако может использоваться как локальное платежное средство по некоторым сделкам.

Также эксперты оценили шансы цифрового «золотого рубля». Они считают, среди главных плюсов такой модели - ликвидность, доступность, удобство использования в расчетах, отсутствие рисков эмитента, относительно невысокая волатильность и низкие издержки для участников международной торговли.

При этом, по их словам, без активных действий российского регулятора «золотой рубль» вряд ли сможет получить международное признание.

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