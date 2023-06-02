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Решетников сообщил о применении китайского опыта в управлении экономикой

В России стали чаще применять характерные для китайской модели подходы к управлению экономикой. Об этом сообщил глава Миэконономразвития Максим Решетников.

Глава МЭР заявил о применении опыта Китая в управлении экономикой
© РИА Новости

В первую очередь в стране появился мониторинг спроса: когда власти фиксируют спад потребления среди населения и в корпоративном секторе, они компенсируют это за счет бюджета.

— В последние годы мы значительно меньше стали бояться брать в долг и начали гораздо больше использовать дефицит бюджета как инструмент развития экономики, — сказал он.

Также власти начали ориентироваться на более длительные сроки планирования. Теперь период до 2030 года рассматривается как среднесрочный, а решение стратегических вопросов расписывают до 2040–2045 годов, сообщает «Ведомости».

Издание Global Times сообщило, что союз России и Китая станет настоящим геополитическим вызовом для США, однако он может хоть немного стабилизировать ситуацию в мире. Автор статьи также добавил, что опыт всестороннего сотрудничества между странами, который возник между РФ и КНР, еще раз подсказывает, что мир в таком случае просто может стать чуть более открытым.

Накопленный объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы из Китая превысил 900 миллионов долларов. Почти половина всех инвестиций пришлась на строительство и прочие операции с недвижимостью.

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