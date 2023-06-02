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Крупнейший в мире импортер СПГ сократил закупки до 20-летнего минимума

В мае Япония — крупнейший в мире импортер сжиженного газа (СПГ) — сократила закупки до 20-летнего минимума, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и правительственную статистику.

Крупнейший в мире импортер СПГ сократил закупки до 20-летнего минимума
© Lenta.ru

Поставки в страну упали до 4 миллионов тонн — примерно на треть по сравнению с прошлым маем. В прошлый раз импорт опускался до такого уровня лишь в 2002 году. Уровень запасов в газохранилищах Японии оказался настолько высок, что импортеры газа даже перепродавали полученные в мае партии СПГ.

Снизить импорт ископаемого топлива стране удалось благодаря экономии энергоресурсов и развитию ядерной энергетики. В 2022 году Япония пережила энергетический кризис, сопровождавшийся перегрузкой энергосистемы, риском перебоев с электричеством и ростом счетов за коммунальные услуги. Теперь правительство призывает домохозяйства и предприятия экономить энергию, чтобы этот опыт не повторился.

«В последний раз энергопотребление в Японии было таким низким в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. В то же время мы также наблюдаем снижение использования газа в промышленности», — сказал старший аналитик рынков СПГ в компании ICIS Йоахим Моксон.

Благодаря сокращению поставок СПГ в Японию предложение на мировом рынке увеличивается, и глобальная нехватка топлива ослабевает, отмечает Bloomberg. На этом фоне 1 июня цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня за два года — 268 долларов за тысячу кубометров.

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