Крупнейший в мире импортер СПГ сократил закупки до 20-летнего минимума

В мае Япония — крупнейший в мире импортер сжиженного газа (СПГ) — сократила закупки до 20-летнего минимума, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и правительственную статистику.

© Lenta.ru

Поставки в страну упали до 4 миллионов тонн — примерно на треть по сравнению с прошлым маем. В прошлый раз импорт опускался до такого уровня лишь в 2002 году. Уровень запасов в газохранилищах Японии оказался настолько высок, что импортеры газа даже перепродавали полученные в мае партии СПГ.

Снизить импорт ископаемого топлива стране удалось благодаря экономии энергоресурсов и развитию ядерной энергетики. В 2022 году Япония пережила энергетический кризис, сопровождавшийся перегрузкой энергосистемы, риском перебоев с электричеством и ростом счетов за коммунальные услуги. Теперь правительство призывает домохозяйства и предприятия экономить энергию, чтобы этот опыт не повторился.

«В последний раз энергопотребление в Японии было таким низким в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. В то же время мы также наблюдаем снижение использования газа в промышленности», — сказал старший аналитик рынков СПГ в компании ICIS Йоахим Моксон.