Bloomberg: Россия запустила процесс глобального отказа от доллара

США, введя санкции и заморозив золотовалютные резервы России, подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

Так, Бразилия и Китай заключили соглашения о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали первое соглашение о торговле газом в юанях, напоминает агентство.

Кроме того, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины) решила активизировать использование валют стран-участниц в региональной торговле и инвестициях.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и вовсе раскритиковал «господство доллара». В апреле он посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае и призвал крупнейшие развивающиеся экономики мира найти альтернативу американской валюте во внешней торговле.

По данным Банка международных расчетов, в долларах осуществляется около 88% всех операций с иностранной валютой, в том числе не связанных с США или американскими компаниями. Поскольку банки, которые обрабатывают трансграничные долларовые потоки, имеют счета в Федеральной резервной системе, они подвержены риску санкций, отмечает Bloomberg.