Bloomberg: Россия запустила процесс глобального отказа от доллара
США, введя санкции и заморозив золотовалютные резервы России, подтолкнули другие страны к уменьшению зависимости от доллара, пишет Bloomberg.
Так, Бразилия и Китай заключили соглашения о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия решили проводить торговые расчеты в индийских рупиях, а Китай и Франция подписали первое соглашение о торговле газом в юанях, напоминает агентство.
Кроме того, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины) решила активизировать использование валют стран-участниц в региональной торговле и инвестициях.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и вовсе раскритиковал «господство доллара». В апреле он посетил штаб-квартиру банка БРИКС в Шанхае и призвал крупнейшие развивающиеся экономики мира найти альтернативу американской валюте во внешней торговле.
По данным Банка международных расчетов, в долларах осуществляется около 88% всех операций с иностранной валютой, в том числе не связанных с США или американскими компаниями. Поскольку банки, которые обрабатывают трансграничные долларовые потоки, имеют счета в Федеральной резервной системе, они подвержены риску санкций, отмечает Bloomberg.
В Минфине США на запрос агентства сослались на недавнее заявление главы ведомства Джанет Йеллен. В апреле она признала, что, «когда вводятся финансовые санкции, связанные с долларом, есть риск, что со временем это может подорвать гегемонию доллара». В то же время Йеллен отметила, что доллар не случайно используется в качестве мировой валюты и найти ему замену с аналогичными свойствами будет не так просто.