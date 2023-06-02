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В России раскрыли, чем грозит возможное попадание России в «коррупционный» стоп-лист

Возможное включение России в «черный» список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) принесет более негативные последствия для экономики и граждан РФ, чем риски отключения кредитных организаций от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). В случае попадания РФ в мировой «коррупционный» стоп-лист россияне не смогут переводить денежные средства из страны в зарубежные государства, приводит слова директора Банковского Института НИУ ВШЭ Василия Солодкова газета «Новые Известия».

Названы последствия для РФ при попадании в «коррупционный» стоп-лист
© Газета.ru

Россия является членом FATF с 2003 года. Москва должна соблюдать меры, выработанные межправительственным органом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризм. На включение России в в «черный» список FATF могут повлиять несколько факторов. Один из ключевых — наращивание экономических связей РФ с Ираном, который уже находится в «коррупционном» стоп-листе. Кроме Ирана в списке присутствуют еще два государства — КНДР и Мьянма, уточняется в статье.

«FATF занимается проблемой нелегальных переводов. Один из чемпионов мира по таким переводам — это Иран. Россия с ним пытается устанавливать отношения на уровне Центральных банков. В этом случае вероятность попадания России в черный список, безусловно, возрастает. А чревато это одной простой вещью: у нас с вами по факту станут невозможными любые денежные переводы. Это даже хуже, чем отключение от SWIFT», — заключил Солодков.

23 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия предупредила Индию о негативных последствиях в случае возможного включения РФ в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Речь идет о затруднении двустороннего сотрудничества в ряде ключевых экономических отраслей, включая оборонную, транспортную и энергетическую сферы.

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