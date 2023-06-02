Назван фактор роста стоимости нефти Brent

Подорожанию нефти Brent способствовало соглашение о повышении потолка госдолга, которое было достигнуто между демократами и республиканцами в США. Об этом заявил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Он пояснил, что благодаря этому дефолта в стране можно будет избежать.

По данным сайта лондонской биржи ICE, на 13:00 цена Brent составила $75,2 за баррель. Еще в среду стоимость нефти этой марки демонстрировала снижение до $72 за баррель впервые с начала того же месяца.

По словам Шатова, «нефть растет на оптимизме, что удалось предотвратить дефолт крупнейшего в мире потребителя нефти».

Рынок сейчас ожидает встречи министров ОПЕК+ и их союзников, которая запланирована на 4 июня, добавил собеседник.

Он также не прогнозирует введения новых ограничений со стороны стран на ближайшем заседании. Эксперт отметил, что государства будут сначала наблюдать за тем, как предыдущие ограничения влияют на рынок.

Он не ждет того, что цены на нефть в ближайший месяц резко будут колебаться. Шатов считает, что цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне $73–75 за баррель.