Аналитик заявил, что Bloomberg «передергивает» ситуацию с накоплением рупий Россией
Финансовый аналитик Владимир Левченко заявил, что издание Bloomberg «передёргивает» ситуацию с рупиями, которые накопила Россия. Об этом сообщают «Известия».
Речь идёт о статье Bloomberg, в которой говорится о профиците в торговле между Россией и Индией – российская сторона экспортирует больше продукции, чем получает. К тому же, по информации издания, Москва ежемесячно накапливает до 1 миллиарда долларов в рупиях.
Как считает Левченко, Bloomberg не может иметь в распоряжении информацию о точных цифрах, так как данные по российскому экспорту засекречены.
«Поэтому всё, что говорит Bloomberg, – пытается притянуть за уши. <…> Второе, были косвенные цифры от нашего Центрального банка, который показывал данные о том, какие объемы в рупиях находились. Там явно не по 1 миллиарду долларов в месяц», – заявил он.
Эксперт также добавил, что Индия является очень энергодефицитной страной, которая сильно зависит от поставок нефти и газа.
«Исходя из того, насколько выросли объемы поставок, нефти прежде всего, из нашей страны в Индию, и если бы мы получали большую часть денег за нефть в рупиях, то это привело бы к резкому падению дефицита торгового баланса в Индии, чего мы не видим, и к укреплению курса рупии, чего мы тем более не видим. Рупия не так давно обновляла исторический минимум и падала. Поэтому опять Bloomberg в значительной степени передергивает ситуацию», – считает Левченко.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не знает, что делать с миллиардами рупий.