«Исходя из того, насколько выросли объемы поставок, нефти прежде всего, из нашей страны в Индию, и если бы мы получали большую часть денег за нефть в рупиях, то это привело бы к резкому падению дефицита торгового баланса в Индии, чего мы не видим, и к укреплению курса рупии, чего мы тем более не видим. Рупия не так давно обновляла исторический минимум и падала. Поэтому опять Bloomberg в значительной степени передергивает ситуацию», – считает Левченко.