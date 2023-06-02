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Россия прекратит перевалку газа через Черное море

Угрозы атак беспилотников привели к тому, что экспортный терминал в российском порту Тамань готовится прекратить перевалку сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры, сообщает Reuters. Отмечается, что РЖД уже ограничили перевозку СУГ в этот город. Собеседники агентства уточнили, что решение приняли после атак беспилотников на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае.

Россия прекратит перевалку газа через Черное море
© РИА Новости

Тамань останавливает перевалку СУГов, потому что опасно после всех этих атак — газы самые взрывоопасные. Скорее всего, будут перевалены на суда те объемы, что сейчас находятся в порту и в пути, и в дальнейшем перевалку приостановят, — говорится в сообщении.

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