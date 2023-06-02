$80.88-0.0987.10+0.52

Блинкен оценил состояние российской экономики

Госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Финляндии прокомментировал состояние экономики России. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен оценил состояние российской экономики
© lenta.ru

Блинкен раскритиковал состояние российской экономики и назвал ее тенью той, что была раньше.

«Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать», — подчеркнул он.

По его словам, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, как и доходы от госпредприятий.

Чиновник добавил, что в России приостановили или прекратили деятельность более 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы «миллионы» граждан покинули территорию страны. Он также заявил, что за год после начала спецоперации доходы Москвы от экспорта нефти упали на 43 процента, в том числе на фоне введенного Западом потолка цен.

«Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе», — отметил Блинкен.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий