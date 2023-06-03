В Казахстане заявили о заинтересованности в диверсификации торговли с Евросоюзом

Власти Казахстана намерены углублять инвестиционное партнерство и диверсифицировать торговлю с Евросоюзом. Об этом заявил глава правительства республики Алихан Смаилов на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

"Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении инвестиционного партнерства и диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом. При этом все большее значение в последние годы приобретает взаимодействие в области критических сырьевых материалов", - говорится в сообщении казахстанского кабинета министров.

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По его данным, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества республики и ЕС в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики. Смаилов также напомнил, что в прошлом году на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был подписан меморандум о сотрудничестве в данном направлении. При этом несколько недель назад в Алма-Ате состоялся обмен дорожными картами по реализации данного меморандума с вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Документ предусматривает практические меры по укреплению нашего партнерства в реальных секторах экономики, ключевым элементом которого является внедрение зеленых технологий. Это, несомненно, придаст дополнительный импульс реализации наших общих целей в этой области", - пояснил премьер.