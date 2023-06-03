МВФ спрогнозировал уровень ВВП в странах Центральной и Восточной Европы

«Мы сравнивали наши текущие прогнозы с прогнозами по региону перед пандемией, исключая Белоруссию, Россию и Украину. Вот что мы выяснили: уровень реального ВВП в 2024 году прогнозируется на 3,5% ниже, чем те показатели, которых мы ожидали в начале 2020 года. Это как если бы у людей забрали из кармана 50 млрд долларов за эти пять лет», — сказала она.