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Венгрия не откажется от российского газа

Венгрия не собирается отказываться от российского газа по политическим причинам. С таким заявлением выступил глава МИД страны Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Венгрия озвучила позицию по отказу от российского газа
© globallookpress.com

«Мы не откажемся от контрактов с надежными поставщиками газа по политическим причинам», - сказал он.

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Министр отметил, что переход на сжиженный природный газ не компенсирует ЕС сокращение импорта российского газа. Сийярто считает, что энергетический кризис можно преодолеть, только диверсифицировав поставки носителей и создав инфраструктуру для сжиженного газа.

Ранее Сийярто рассказал, что украинские политики «набросились» на премьера Орбана из-за его призывов к миру.

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