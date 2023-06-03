Венгрия озвучила позицию по отказу от российского газа

Венгрия не собирается отказываться от российского газа по политическим причинам. С таким заявлением выступил глава МИД страны Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Мы не откажемся от контрактов с надежными поставщиками газа по политическим причинам», - сказал он.

Министр отметил, что переход на сжиженный природный газ не компенсирует ЕС сокращение импорта российского газа. Сийярто считает, что энергетический кризис можно преодолеть, только диверсифицировав поставки носителей и создав инфраструктуру для сжиженного газа.