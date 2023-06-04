РФ стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Единственной страной в Европе, где в апреле отмечена продуктовая дефляция, стала Россия, передает РИА «Новости».

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Цены на продукты снизились в апреле в России на 0,22% в годовом выражении.

Наименьшая инфляция среди европейских стран наблюдалась в данный период в Швейцарии – цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с прошлогодним показателем. Согласно данным национальных статистических служб, темпы инфляции ниже 10% наблюдались также в Беларуси (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).