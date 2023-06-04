РФ стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Единственной страной в Европе, где в апреле отмечена продуктовая дефляция, стала Россия, передает РИА «Новости».
Цены на продукты снизились в апреле в России на 0,22% в годовом выражении.
Наименьшая инфляция среди европейских стран наблюдалась в данный период в Швейцарии – цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с прошлогодним показателем. Согласно данным национальных статистических служб, темпы инфляции ниже 10% наблюдались также в Беларуси (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).
Наиболее высокая продуктовая инфляция в апреле отмечена в Венгрии (39%).Выше 20% – в Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%), на Украине (22,2%), в Литве (21,9%) и Латвии (20,2%). Ранее сообщалось, что мировые цены на сахар приблизились к максимуму за 11 лет.