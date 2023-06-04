Саудовский министр заинтриговал журналистов одной фразой

Министр энергетики Саудовской Аравии заинтриговал журналистов одной фразой, выйдя из отеля в Вене. Об этом сообщает РИА Новости.

Принц Абдель Азиз бен Сальман прибыл в Вену на саммит ОПЕК+. Он поселился в гостинице в центре города. У входа его караулит масса репортеров – как одного из главнейших мировых ньюсмейкеров в эти дни. Однако принц пока отделывается короткими интригующими фразами.

«Вы не представляете, что мы обсуждаем», - сказал принцам журналистам в воскресенье, выходя из отеля

Ранее Азиз бен Сальман заявил журналистам, что страны ОПЕК проведут в Вене «захватывающие» переговоры.

Основная интрига встречи ОПЕК+ - состоится ли дополнительное сокращение добычи нефти еще на 1 млн баррелей в сутки. Пока о такой правке нефтяного соглашения сообщают лишь анонимные источники западных СМИ.

Сейчас страны ОПЕК+ в рамках нефтяного соглашения сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Договоренность действует до конца 2023 года.