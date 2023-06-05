Российский бизнес рекордно сократил валютные кредиты

К 1 марта 2023 года банки РФ выдали российскому бизнесу 120 миллиардов долларов валютных кредитов - это минимум за 12 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

РБК называет показатель в 120 миллиардов минимумом по крайней мере с 2011 года, когда объем валютных кредитов компаний составил 119,8 миллиарда.

Максимум был зафиксирован в начале 2022-го, когда российский бизнес получил 149,5 миллиарда валютных кредитов.

В Центробанке ранее сообщили, что валютное кредитование компаний в РФ начало восстанавливаться во второй половине 2022-го, а с начала осени юань стал вытеснять другие валюты в портфеле таких кредитов.

В начале года на юань приходился всего один процент портфеля валютных кредитов, а в октябре - уже больше половины.