$80.88-0.0987.10+0.52

Российский бизнес рекордно сократил валютные кредиты

К 1 марта 2023 года банки РФ выдали российскому бизнесу 120 миллиардов долларов валютных кредитов - это минимум за 12 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

РБК называет показатель в 120 миллиардов минимумом по крайней мере с 2011 года, когда объем валютных кредитов компаний составил 119,8 миллиарда.

Максимум был зафиксирован в начале 2022-го, когда российский бизнес получил 149,5 миллиарда валютных кредитов.

Россияне хотят сами себе запрещать брать кредиты

В Центробанке ранее сообщили, что валютное кредитование компаний в РФ начало восстанавливаться во второй половине 2022-го, а с начала осени юань стал вытеснять другие валюты в портфеле таких кредитов.

В начале года на юань приходился всего один процент портфеля валютных кредитов, а в октябре - уже больше половины.

В ВТБ порталу РБК рассказали, что кредиты в юанях нужны бизнесу с экспортной выручкой в китайской валюте - это компании из сектора металлургии, химической промышленности, производители удобрений и агропромышленный сектор.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий