Назван вероятный срок снижения ключевой ставки ЦБ

«ЦБ предполагает, что инфляция постепенно придет к 4 процентам, соответственно, и ключевая ставка будет снижаться. Это план-прогноз на следующий год. Соответственно, уже чуть больше чем через полгода начнется цикл снижения ставки. Конечно, он не будет резким, но движение в сторону снижения на 1-2 пункта можно ожидать. И, разумеется, в сценарии не учитываются резкое изменению конъюнктуры, давление на рубль инфляцию», — уточнил аналитик.