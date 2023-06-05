Глава МВФ назвала повышение госдолга в США полезным шагом

ТАСС, 5 июня. Повышение государственного долга, о котором ранее договорились американская администрация и контролирующие Палату представителей республиканцы, является полезным шагом и поможет бороться с ростом инфляции. Такую оценку дала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CNBC.

"Мы полагаем, что решение, которое было принято, действительно полезный шаг, потому что укрепление бюджетной дисциплины поможет бороться с инфляцией. То, что было достигнуто, является в целом хорошим результатом", - сказала она.

Видео дня

При этом, по словам Георгиевой, есть проблема - это повторяющиеся дебаты о потолке госдолга.

"По нашей оценке, это не очень помогает. Нужно подумать, что можно с этим сделать. <...> Президент [США Джо] Байден справляется с довольно сложной ситуацией, когда фискальная и монетарная политика должны работать рука об руку. Это нелегко, но важно", - считает глава МВФ.

Георгиева также отметила, что рынок труда в США сейчас очень устойчив.

"Как результат: положительный момент - мы прогнозируем рост [ВВП США] в этом году на 1,6 процента. <...> Безработица все еще остается очень-очень низкой. Это значит, что Федеральная резервная система (ФРС) должна будет придерживаться выбранного курса и, возможно, делать даже чуть больше. Мы прогнозируем, что действия ФРС окажут влияние на замедление экономики", - обратила внимание она.

Как указала глава МВФ, в США пока не наблюдается значительного замедления темпов кредитования, оно происходит не в том масштабе, который мог бы привести к тому, что ФРС отступит от своих мер.

Повышение госдолга в США

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы. 1 июня его одобрил Сенат, 31 мая это сделала Палата представителей. По словам американского лидера, сделка по госдолгу помогла избежать краха репутации США как надежного финансового партнера.