В России не исключили взыскания активов европейских депозитариев

Юрист адвокатского бюро «Нестеров, Савельев и партнеры» (NSP) Глеб Бойко не исключил взыскания активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream в пользу российских инвесторов и в дружественных странах. При этом он заявил, что в таком случае должны быть соблюдены некоторые условия, передает агентство «Прайм».

Для этого требуется проведение процедуры признания решения российского суда в соответствующей юрисдикции, пояснил эксперт.

«Применительно к странам СНГ правовым основанием исполнения решения арбитражного суда будет являться соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, которое ратифицировали и Казахстан, и Армения», - пишет агентство со ссылкой на заявление юриста.

При этом, по словам Бойко, надежнее было бы исполнить решение суда на территории РФ. Причем, как заявил он, заявить свои требования нужно в кратчайшие сроки.

Специалист подчеркнул, что ресурсы NSP ограничены. Так, компания не нацелена на создание слишком широкой группы истцов.

Бойко предположил, что на первом этапе можно «осилить» не более 100 инвесторов.