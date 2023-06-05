В России не исключили взыскания активов европейских депозитариев
Юрист адвокатского бюро «Нестеров, Савельев и партнеры» (NSP) Глеб Бойко не исключил взыскания активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream в пользу российских инвесторов и в дружественных странах. При этом он заявил, что в таком случае должны быть соблюдены некоторые условия, передает агентство «Прайм».
Для этого требуется проведение процедуры признания решения российского суда в соответствующей юрисдикции, пояснил эксперт.
«Применительно к странам СНГ правовым основанием исполнения решения арбитражного суда будет являться соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, которое ратифицировали и Казахстан, и Армения», - пишет агентство со ссылкой на заявление юриста.
При этом, по словам Бойко, надежнее было бы исполнить решение суда на территории РФ. Причем, как заявил он, заявить свои требования нужно в кратчайшие сроки.
Специалист подчеркнул, что ресурсы NSP ограничены. Так, компания не нацелена на создание слишком широкой группы истцов.
Бойко предположил, что на первом этапе можно «осилить» не более 100 инвесторов.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал прошлым летом под санкции Евросоюза. Швейцария также подключилась к антироссийским рестрикциям. Так, помимо ценных бумаг и денежных средств россиян в различных валютах, обездвиженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, заблокировали деньги в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.