Силуанов назвал бюджетную систему РФ стабильной

«Мы в целом видим стабильность бюджетной системы. Мы видим, что произошло снижение инфляции. У нас сегодня она ниже 3%-2,3% в отличие от тех стран, которые вводили санкции по отношению к России, где мы видим зачастую двузначную инфляцию. Стабилизировался курс», — сказал Силуанов.