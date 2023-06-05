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Силуанов назвал бюджетную систему РФ стабильной

Бюджетная система России стабильна. Об этом в интервью CGTN сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Силуанов назвал бюджетную систему РФ стабильной
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«Мы в целом видим стабильность бюджетной системы. Мы видим, что произошло снижение инфляции. У нас сегодня она ниже 3%-2,3% в отличие от тех стран, которые вводили санкции по отношению к России, где мы видим зачастую двузначную инфляцию. Стабилизировался курс», — сказал Силуанов.

По его прогнозам, в будущем политика выхода на бюджетное правило продолжится и РФ полностью выполнит свои бюджетные обязательства. В частности, в 2023 году, по словам Силуанова, ожидается рост экономики в пределах 1%.

Также глава Минфина отметил в РФ «самую низкую» безработицу за последние годы, уровень которой «стране необходимо удержать сейчас и двигаться вперед».

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