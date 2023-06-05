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Силуанов: доллар бросил вызов России

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России, в отличии от Москвы, которая ищет новые надежные механизмы расчетов. В интервью телеканалу CGTN он подчеркнул, что система страны стабильна: произошло снижение инфляции, и курс стабилизировался.

Мы не бросаем вызов доллару, доллар бросил вызов России, поэтому мы ищем надежные альтернативные механизмы расчетов между нашими экспортерами, импортерами с тем, чтобы это было удобно надежно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран, — сказал Силуанов.

Он добавил, что банк БРИКС работает вне политики. По словам Силуанов, Россия рассчитывает, что реализация отечественных проектов продолжится. Минфин прогнозирует продолжение политики выхода на бюджетное правило, отметил политик.

Силуанов назвал бюджетную систему РФ стабильной

Ранее первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что курс доллара вряд ли преодолеет планку в 100 рублей в этом году. По его словам, властям страны выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Но, по словам Нечаева, если допустить курс доллара выше 100 рублей, это даст мощный толчок инфляции, и властям придется компенсировать населению рост цен за счет выплат из бюджета.

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