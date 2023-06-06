Минюст считает, что проект о налоге на сверхприбыль противоречит конституции

Минюст России считает, что некоторые пункты законопроекта на сверхприбыль прошлых лет не соответствуют конституции. Кроме того, ведомство не согласилось с основаниями для освобождения некоторых добывающих отраслей от налога, сообщают «Ведомости».

Газета, в свою очередь, ссылается на пакет документов проекта.

Напомним, что днем ранее Минфин проинформировал об одобрении соответствующего законопроекта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Документ намерены рассмотреть на ближайшем заседании правительства РФ. Согласно законопроекту, плательщиков этого налога исключат из перечня плательщиков единого сельскохозяйственного налога.

В Минюсте подчеркивают, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет. Так, придается фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. И данный подход «противоречит ст. 57 конституции («Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»)», отмечает издание.

Также ведомство указало на то, что не увидело «внятных оснований для освобождения ряда добывающих отраслей от налога».