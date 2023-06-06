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Минэнерго сохраняет планы по увеличению поставок угля в Китай

Россия сохраняет планы по увеличению экспорта угля в Китай по итогам 2023 года, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на выставке "Уголь России и майнинг" во вторник.

Минэнерго сохраняет планы по увеличению поставок угля в Китай
© РИА Новости

"Мы с каждым годом увеличиваем. И этот год не будем менять традицию, увеличим поставки и в этом году", - сказал Мочальников.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее сообщал, что соглашение с Китаем о наращивании поставок угля в эту страну находится на согласовании. Мочальников сообщал, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в объеме 100 млн тонн.

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