Добыча угля в России за пять месяцев 2023 года выросла на 2%

"По оперативным данным, за пять месяцев добыча 162 с небольшим миллиона тонн. Превышаем параметры 2022 года на 2 с лишним процента. Экспорта - 83 (млн тонн - прим. ТАСС) с небольшим, рост на 1,9%. Внутренний рынок - около 79 млн тонн, это тоже больше, чем параметры 2022 года", - сказал он.