МВФ сделал для европейской экономики неутешительный прогноз

Спецоперация на Украине повлияла на жизнь людей и экономику ряда стран. Из-за этого Европу ожидает слабый экономический рост и высокая инфляция на продовольствие. Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает болгарское издание «Дневник».

«До 2024 года инфляция будет оставаться значительно выше целевых показателей, хотя в целом с конца прошлого года она снижается. Ряд наложившихся друг на друга потрясений — пандемия COVID-19, кризис стоимости жизни, ускоряющееся изменение климата и особенно действия России на Украине — нанесли серьезный удар по региону», — отметила Георгиева.

По ее словам, ситуация на Украине привела не только к экономическим потрясениям в Европе, но и к геополитической раздробленности. Мировые и европейские цепочки поставок начали адаптироваться к совершенно новым условиям.

Она добавила, что перед регионом стоит несколько основных вызовов, которые необходимо решить в первую очередь. Речь идет о том, что нужно снизить уровень инфляции, обеспечить энергетическую безопасность Европы и использовать возможности текущего фрагментированного мира.