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Глава МВФ Георгиева предрекла слабый рост экономики и высокую инфляцию в Европе

Спецоперация на Украине повлияла на жизнь людей и экономику ряда стран. Из-за этого Европу ожидает слабый экономический рост и высокая инфляция на продовольствие. Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает болгарское издание «Дневник».

МВФ сделал для европейской экономики неутешительный прогноз
© РИА Новости

«До 2024 года инфляция будет оставаться значительно выше целевых показателей, хотя в целом с конца прошлого года она снижается. Ряд наложившихся друг на друга потрясений — пандемия COVID-19, кризис стоимости жизни, ускоряющееся изменение климата и особенно действия России на Украине — нанесли серьезный удар по региону», — отметила Георгиева.

По ее словам, ситуация на Украине привела не только к экономическим потрясениям в Европе, но и к геополитической раздробленности. Мировые и европейские цепочки поставок начали адаптироваться к совершенно новым условиям.

Она добавила, что перед регионом стоит несколько основных вызовов, которые необходимо решить в первую очередь. Речь идет о том, что нужно снизить уровень инфляции, обеспечить энергетическую безопасность Европы и использовать возможности текущего фрагментированного мира.

4 июня издание Rebelion писало, что Германия, которая ранее считалась ведущей экономикой Европы, входит в тяжелый кризисный период из-за того, что ВВП страны падает уже два квартала подряд.

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