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Источник заявил, что подготовка юридической основы для работы газового хаба займет время

Юридическая основа для полноценной работы центра газовой торговли в Турции пока не готова, а ее создание еще займет какое-то время. Об этом сообщил во вторник ТАСС связанный с энергетической сферой источник в Анкаре.

Источник: подготовка юридической основы для работы газового хаба займет время
© РИА Новости

"Юридическая основа для работы центра газовой торговли сейчас не готова. Это очень комплексный и сложный вопрос, решение которого требует много времени. В частности, необходима база для того, чтобы поставщики и покупатели свободно заключали сделки без задействования государства. И этот вопрос касается не только, например, России, но и вообще всех партнеров Турции, которые поставляют ей газ по трубам или осуществляют спотовые поставки сжиженного природного газа", - сказал собеседник агентства.

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