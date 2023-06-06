В России подсчитали доходы от сельского туризма

Туристический поток в сельские местности в России вырастет более чем на 60% к 2025 году и составит пять миллионов человек в год, доход от него может достичь 100-120 миллиардов рублей в год. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Россельхозбанка.

Там отметили, что планируют распространять положительный опыт развития экологического туризма на еще большие территории РФ.

В этом случае доход от экотуризма в сельской местности страны может достичь 100-120 миллиардов рублей в год и составит до 1,7-2,2% от прибыли сельского хозяйства. А в будущем и 150 миллиардов рублей, подчеркнули в Россельхозбанке.