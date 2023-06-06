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В Россельхозбанке подсчитали доходы от сельского туризма в РФ

Туристический поток в сельские местности в России вырастет более чем на 60% к 2025 году и составит пять миллионов человек в год, доход от него может достичь 100-120 миллиардов рублей в год. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Россельхозбанка.

В России подсчитали доходы от сельского туризма
© РИА Новости

Там отметили, что планируют распространять положительный опыт развития экологического туризма на еще большие территории РФ.

В этом случае доход от экотуризма в сельской местности страны может достичь 100-120 миллиардов рублей в год и составит до 1,7-2,2% от прибыли сельского хозяйства. А в будущем и 150 миллиардов рублей, подчеркнули в Россельхозбанке.

Главными площадками для экоотдыха, по мнению банка, является Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Новгородская и Архангельская области, Якутия, Удмуртия, Калмыкия, Башкортостан, Дальний Восток, Алтайский и Краснодарский края.

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