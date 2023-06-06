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В Литве предложили запретить законом прием сжиженного газа из РФ в любой форме

В Сейм (парламент) Литвы внесли предложение законодательно запретить прием в любой форме сжиженного газа из России, который в ограниченных масштабах еще поступает в республику. Соответствующая инициатива выдвинута министром энергетики Дайнюсом Крейвисом и председателем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринасом Касчюнасом.

В Литве предложили запретить прием СПГ из РФ в любой форме
© РИА Новости

"Существуют предприятия, которые до сих пор занимаются импортом сжиженного газа из России, доставляя его автоцистернами. Это должно быть запрещено", - отметили инициаторы, внесшие в Сейм соответствующие поправки к закону о природном газе.

Депутаты поддержали в первом чтении это предложение 119 голосами. Только один проголосовал против, воздержались 11 политиков. Предложение предстоит обсудить парламентским комитетам, после чего оно вернется в зал заседаний на обсуждение и заключительное голосование.

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Минэнерго Литвы установило, что у компании Gazprom Export, являющейся дочерним предприятием "Газпрома", сжиженный газ закупает и ввозит в Литву цистернами зарегистрированная в Варшаве Cryogas M&T Poland.

Импорт из России сжиженного природного газа через находящийся в Клайпедском государственном морском порту терминал был запрещен Литвой в марте 2022 года, а в апреле такой запрет стал действовать и в отношении поставок по трубопроводам. Исключение действует лишь для транзита в Калининград.

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