В Литве предложили запретить прием СПГ из РФ в любой форме

В Сейм (парламент) Литвы внесли предложение законодательно запретить прием в любой форме сжиженного газа из России, который в ограниченных масштабах еще поступает в республику. Соответствующая инициатива выдвинута министром энергетики Дайнюсом Крейвисом и председателем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринасом Касчюнасом.

"Существуют предприятия, которые до сих пор занимаются импортом сжиженного газа из России, доставляя его автоцистернами. Это должно быть запрещено", - отметили инициаторы, внесшие в Сейм соответствующие поправки к закону о природном газе.

Депутаты поддержали в первом чтении это предложение 119 голосами. Только один проголосовал против, воздержались 11 политиков. Предложение предстоит обсудить парламентским комитетам, после чего оно вернется в зал заседаний на обсуждение и заключительное голосование.

Минэнерго Литвы установило, что у компании Gazprom Export, являющейся дочерним предприятием "Газпрома", сжиженный газ закупает и ввозит в Литву цистернами зарегистрированная в Варшаве Cryogas M&T Poland.