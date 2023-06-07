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Зафиксирован рост товарооборота РФ и Китая в январе-мае

Данные главного таможенного управления КНР свидетельствуют об увеличении товарооборота между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года на 40,7%, до 93,806 миллиарда долларов, передает агентство «Прайм».

Китаю за отчетный период удалось ввезти на территорию РФ товаров на 42,947 миллиарда долларов. Рост показателя к уровню такого же периода прошлого года составил 75,6%.

Также зафиксировано увеличение поставок из РФ в КНР — на 20,4%, до 50,859 миллиарда долларов.

Отдельно в мае товарооборот сторон достиг 20,573 миллиарда долларов. России удалось ввезти в Китай товаров на сумму 11,306 миллиарда долларов, Китаю в РФ — на 9,267 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между Москвой и Пекином показал рост на 29,3%. Он составил 190,271 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем.

Ранее сообщалось, что около 1 тыс. тонн семян льна впервые отправлено из Хакасии на экспорт в Китай.

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