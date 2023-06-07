Анонсирована дата переговоров по зерновой сделке

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки и заявил об их отсутствии. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.