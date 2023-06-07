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Анонсирована дата переговоров по зерновой сделке

Переговоры по зерновой сделке пройдут в Женеве 9 июня. Дату проведения встречи анонсировал источник ООН.

Анонсирована дата переговоров по зерновой сделке
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Такую дату продолжения консультаций по меморандуму РФ и ООН о зерновой сделке назвал и замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По данным источника агентства, Организацию Объединенных Наций будет представлять глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки и заявил об их отсутствии. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.

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