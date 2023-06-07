Путин обратился с приветственным словом к участникам ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей XXVI Петербургского международного экономического форума. Глава государства дал прогноз по ВВП, поблагодарил бизнесменов и призвал стимулировать рынок труда.

По словам Путина, в 2023 году прогнозируется, что мировая экономика продолжит замедляться, однако ВВП России может вырасти на 1-2%. Он отметил, что такие возможности важно максимально использовать и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики. Также необходимо совершенствовать инфраструктуру, снижать неравенство и бедность в обществе.

Одним из приоритетных вопросов в РФ президент назвал стимулирование рынка труда. При этом он отметил, что необходимо будет совершенствовать общенациональную службу занятости.

«И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров», - подчеркнул он.