$81.25-0.0886.95-0.08

Путин обратился с приветственным словом к участникам ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей XXVI Петербургского международного экономического форума. Глава государства дал прогноз по ВВП, поблагодарил бизнесменов и призвал стимулировать рынок труда.

Путин обратился с приветственным словом к участникам ПМЭФ
© РИА Новости

По словам Путина, в 2023 году прогнозируется, что мировая экономика продолжит замедляться, однако ВВП России может вырасти на 1-2%. Он отметил, что такие возможности важно максимально использовать и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики. Также необходимо совершенствовать инфраструктуру, снижать неравенство и бедность в обществе.

Одним из приоритетных вопросов в РФ президент назвал стимулирование рынка труда. При этом он отметил, что необходимо будет совершенствовать общенациональную службу занятости.

«И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров», - подчеркнул он.

Кроме того, Путин подчеркнул, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях. Также он отметил, что бизнесмены много сделали, чтобы страна преодолела последствия западных санкций. Глава государства также выразил уверенность, что ПМЭФ и дальше будет помогать решению глобальных экономических задач.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители