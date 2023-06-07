Компьютеры, планшеты, смартфоны и другие устройства в России могут подорожать на 50% из-за проблем с оплатой импортной электроники, которые возникают в последние недели у российских компаний в банках Казахстана, Армении и Гонконга, заявил NEWS.ru гендиректор компании-разработчика систем для распознавания документов Smart Engines Владимир Арлазаров. Как объяснил собеседник, кандидат технических наук, такой рост цен возможен, если российский бизнес не найдет альтернативные способы оплаты.

Нарушение платежей в любом случае приведет к тому или иному дефициту. Вопрос заключается в том, насколько быстро его удастся преодолеть путем использования каких-то других способов оплаты. Если компании, занимающиеся параллельным импортом, не смогут найти альтернативные виды оплаты, то цены на компьютерную технику и пользовательские устройства вполне могут вырасти и на 50%, — сказал Арлазаров.

Если же компании быстро найдут другие механизмы оплаты, компьютеры и другие устройства подорожают лишь на 5–10%, считает эксперт.

Ранее стало известно, что армянские, казахстанские и гонконгские банки из-за риска вторичных санкций начали блокировать российским компаниям оплату за серверы, микросхемы, процессоры, системы хранения данных, телеком-оборудование и другую электронику. Представитель одной из логистических компаний заявил, что в России может случиться дефицит этих товаров через полгода-год.