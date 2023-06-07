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Международные резервы России в мае снизились на 1,95%

Международные резервы РФ на 1 июня 2023 года составили $584,175 млрд, что на 1,95% (или на $11,612 млрд) ниже показателя на начало мая, говорится в сообщении ЦБ.

Международные резервы России в мае снизились на 11,6 млрд долларов
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Валютные резервы за май снизились на 1,98% - до $438,344 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась за месяц на 1,86% и составила $145,832 млрд.

На 1 июня 2022 года международные резервы РФ составляли $587,423 млрд.

В конце марта Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам РФ, которые до этого не раскрывались около года.

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Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.

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