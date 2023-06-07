Международные резервы России в мае снизились на 11,6 млрд долларов

Международные резервы РФ на 1 июня 2023 года составили $584,175 млрд, что на 1,95% (или на $11,612 млрд) ниже показателя на начало мая, говорится в сообщении ЦБ.

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Валютные резервы за май снизились на 1,98% - до $438,344 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась за месяц на 1,86% и составила $145,832 млрд.

На 1 июня 2022 года международные резервы РФ составляли $587,423 млрд.

В конце марта Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам РФ, которые до этого не раскрывались около года.