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СМИ: развитие крупнейшей экономики в Евросоюзе оказалось под угрозой

Численность рабочей силы в ФРГ постепенно сокращается, рассказали аналитики Александр Вебер и Андре Тартар в статье для Bloomberg. Они добавили, что этот тренд поставил под угрозу дальнейшее развитие крупнейшей экономики ЕС.

Развитие крупнейшей экономики в Евросоюзе оказалось под угрозой
© РИА Новости

Авторы статьи констатировали, что эпоха стабильного повышения уровня жизни граждан республики подошла к концу.

Аналитики уточнили, что в ближайшие десять лет число трудоспособного населения страны снизится на 3 млн человек (на 7%).

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По их оценке, сокращение числа рабочих приведет к негативным последствиям для экономики в целом. В частности, замедлится ее рост, усилится инфляционное давление.

Дефицит на рынке труда, пояснили обозреватели, можно будет преодолеть только за счет активной миграционной политики, привлечения в Германию не менее 400 тыс. человек ежегодно.

Кроме того, заметили эксперты, улучшить ситуацию может привлечение на работу пенсионеров. Вместе с тем, добавили они, многим работодателям не удается убедить своих сотрудников продолжить работу по достижении пенсионного возраста.

Обозреватели напомнили, что в предшествующие годы вопрос притока рабочих рук решался за счет беженцев.

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