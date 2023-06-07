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В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции

Сроки реализации газового хаба в Турции пока не зафиксированы. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Его слова приводит ТАСС.

В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции
© РИА Новости

Шульгинов отметил, что работа по вопросу хаба «идет». По его мнению, на данный момент сложились «все условия, чтобы совместно с коллегами ускорить» его реализацию.

Напомним, что идею создания газового хаба в Турции выдвинул президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года. Таким образом планировалось перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал проект и в конце мая 2023 года вновь подтвердил готовность воплотить его в жизнь.

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