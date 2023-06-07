В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции

Сроки реализации газового хаба в Турции пока не зафиксированы. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Его слова приводит ТАСС.

Шульгинов отметил, что работа по вопросу хаба «идет». По его мнению, на данный момент сложились «все условия, чтобы совместно с коллегами ускорить» его реализацию.