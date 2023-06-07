В Минэнерго рассказали о сроках реализации газового хаба в Турции
Сроки реализации газового хаба в Турции пока не зафиксированы. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Его слова приводит ТАСС.
Шульгинов отметил, что работа по вопросу хаба «идет». По его мнению, на данный момент сложились «все условия, чтобы совместно с коллегами ускорить» его реализацию.
Напомним, что идею создания газового хаба в Турции выдвинул президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года. Таким образом планировалось перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал проект и в конце мая 2023 года вновь подтвердил готовность воплотить его в жизнь.
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