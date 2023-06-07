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В Минэнерго рассказали о росте энергопотребления

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что энергопотребление в России с начала года демонстрирует увеличение на 0,5 процента. Его слова слова приводит ТАСС.

В Минэнерго рассказали о росте энергопотребления
© РИА Новости

По словам чиновника, Минэнерго в первую очередь обращает внимание на такой показатель, как потребление электроэнергии.

Ранее Шульгинов сообщил, что Россия и Китай обсуждают подписание нового контракта на поставку отечественного угля. Сейчас, по словам министра, этот документ согласовывается.

После в Минэнерго ответили на вопрос о единых ценах на газ для Казахстана и Белоруссии и подчеркнули, что единого подхода для двух стран не будет.

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