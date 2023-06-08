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В России увеличилось число частных инвесторов

В России в первом квартале 2023 года увеличилось число частных инвесторов. Об этом пишут «Извесстия».

В России увеличилось число частных инвесторов
© РИА Новости

По информации Мосбиржи, в мае число физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 25,56 миллиона человек — количество счетов превысило 43 миллиона. В апреле фондовый рынок пополнился почти на 500 тысяч участников.

Отмечается, что инвесторы вложили 107 миллиардов рублей в российские облигации и принесли 17,9 миллиарда рублей на рынок акций. В то же время увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов — на 61 тысячу, до 5,43 миллиона.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что из-за сокращения доходов государства в России следует развивать возможности частных инвесторов.

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